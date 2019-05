Tρόμος στο Περού από το χτύπημα του Εγκέλαδου

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 0241 τοπική ώρα σε απόσταση περίπου 180 χιλιομέτρων ανατολικά της πόλης Μογιομπάμπα και σε βάθος περίπου 105 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS, το οποίο προσθέτει ότι το μέγεθός του ήταν 8 βαθμοί και το επίκεντρό του ήταν 75 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Λαγκούνας, στο δάσος του Αμαζονίου κοντά στη μεθόριο με τη Βραζιλία.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Περού τοποθετεί το μέγεθος του στους 7 βαθμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο σεισμός προκάλεσε πανικό στους κατοίκους.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού, το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε βάθος 141 μέτρων και η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές στα βόρεια και στα κεντρικά της χώρας και κυρίως στην πρωτεύουσα.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης στις πόλεις Ικουίτος και Ταραπότο, δύο πόλεις της Αμαζονίας στην περιοχή Λορέτο της χώρας.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ρωγμές σε τοίχους.

#BREAKING Peru Earthquake update : Police evacuate police station in Yurimaguas as 8.0 Earthquake strikes. Lots of damage reported in the area.

Video Credit : KatherineC2pic.twitter.com/mYV1rROBrk#Peru#Earthquake