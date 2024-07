Τρόμος στο Τέξας: Καρχαρίας επιτέθηκε και τραυμάτισε τέσσερις λουόμενους - ΒΙΝΤΕΟ

Ο καρχαρίας έχει διαφύγει σε ανοιχτά νερά και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο σχέδιο για τον περιορισμό του, δήλωσε ο υπεύθυνος Προστασίας Πάρκων και Άγριας Ζωής στο ABC News, ενώ η πυροσβεστική, το λιμενικό και η αστυνομία έκαναν περιπολίες στην περιοχή μετά την επίθεση.

Το νερό έγινε κόκκινο από το αίμα

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το θαλασσινό νερό κοντά στην παραλία να γίνεται κόκκινο από το αίμα που ανάβλυζε από την πληγή του θύματος.

Οι λοούομενοι πλησίασαν την γυναίκα και της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Όπως φαίνεται από το βίντεο, τύλιξαν έναν επίδεσμο γύρω από το πόδι της για να επιβραδύνουν την αιμορραγία. Την ίδια ώρα, ένα ραχιαίο πτερύγιο φαίνεται να κολυμπάει μπρος-πίσω κοντά στην ακτογραμμή.

Δείτε το βίντεο - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

Shark attack today on South Padre Island. A friend shared this with me this morning Warning Graphic#4thofJuly#Sharkbitepic.twitter.com/vKjWQezoJZ