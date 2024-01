Τρόμος στον αέρα: Φωτιά σε αεροσκάφος λίγο μετά την απογείωση

«Το πλήρωμα ακολούθησε όλες τις τυπικές διαδικασίες και επέστρεψε με ασφάλεια στη ΜΙΑ», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της.

Το Atlas Air 95 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Μαϊάμι στις 10:32 μ.μ. με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Munoz Marin στο Πουέρτο Ρίκο. Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου είπε ότι επρόκειτο για εμπορευματική πτήση, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Miami-Dade Fire Rescue ανταποκρίθηκε λέγοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ανέφερε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι σε ξεχωριστή δήλωση στο Reuters.

Δείτε το βίντεο:

