Τροχαίο σε live streaming: 20 χρονος YouTuber διέλυσε τη McLaren του - ΒΙΝΤΕΟ

Η McLaren αξίας περίπου 200.000 δολαρίων γλίστρησε στον βρεγμένο αυτοκινητόδρομο στο Μαϊάμι, πριν πέσει πάνω στο μεταλλικό κιγκλίδωμα στην άκρη του δρόμου. Το καπό του αυτοκινήτου ξηλώθηκε, και καταστράφηκε ολόκληρο το μπροστινό μισό του.

Στο βίντεο ακούγονται στη συνέχεια οι φωνές πόνου του συνοδηγού του 20χρονου YouTuber μετά το ατύχημα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στο Μαϊάμι το πρωί του Σαββάτου.

This new video of the Jack Doherty crash is even crazier his friend is literally fighting for his life in the car and he’s more worried about the car..??‍>? pic.twitter.com/iDX8vOy7WH