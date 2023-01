Τσαβούσογλου: Δεν πρόκειται να πούμε «ναι» στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Ο Τσαβούσογλου διευκρίνισε ότι η Άγκυρα «δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα με τη Φινλανδία. Όταν κοιτάμε τη Σουηδία, οι διαφορές εξακολουθούν να αυξάνονται».

#URGENT It is not possible for Türkiye to ratify Sweden's NATO bid unless it fulfills obligations under 2022 tripartite memorandum, says Turkish Foreign Minister Cavusoglu pic.twitter.com/ltrguMI64h