Τσαβούσογλου: Η Ουκρανία ζητεί από την Τουρκία να είναι εγγυητής ενδεχόμενης συμφωνίας με τη Ρωσία

Η Ουκρανία θέλει εγγυήσεις ασφαλείας από την Τουρκία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του θέλει η Τουρκία να είναι μεταξύ των χωρών που προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τις συνομιλίες με τον Τσαβούσογλου, ο Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι η Τουρκία βοηθά επίσης ώστε να διεξαχθούν απευθείας συνομιλίες μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα, η οποία μεταδόθηκε από την τουρκική τηλεόραση, ο Τσαβούσογλου δήλωσε ότι πρότεινε 24ωρη κατάπαυση του πυρός η οποία θα παρακολουθείται από ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Welcomed my Turkish counterpart and friend @MevlutCavusoglu in Ukraine. Turkey’s solidarity remains unwavering. Grateful for political and humanitarian support, as well as Turkey’s ongoing diplomatic efforts to put an end to Russia’s devastating war against Ukraine. pic.twitter.com/kAGh9Rz9Qy