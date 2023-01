Τσαβούσογλου: Περιμένει αποφασιστική δράση από τη Σουηδία για το... κρέμασμα του Ερντογάν

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι η Σουηδία "δεν μπορεί να ξεφεύγει από τις ευθύνες της" καταδικάζοντας μόνο το περιστατικό.

"Οι υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης προσπαθούν να αποτρέψουν την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Η Σουηδία είτε θα υποκύψει σε αυτούς είτε θα κρατήσει τις υποσχέσεις της", δήλωσε.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας τόνισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει τις συνομιλίες με τη Σουηδία και τη συνυποψήφιά της, τη Φινλανδία, στην προσπάθειά τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ και σύντομα θα έχουν συνάντηση, η οποία πιθανόν να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες.

Ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών Τομπίας Μπίλστρομ δήλωσε ότι οι σχέσεις με την Τουρκία είναι σημαντικές και καταδίκασε το περιστατικό ως αναίσχυντο. "Η κυβέρνηση κατανοεί ότι η Τουρκία αντιδρά", ανέφερε σε δήλωσή του. "Η εφαρμογή του μνημονίου συνεχίζεται".

