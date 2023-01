Τσαβούσογλου: Στο Σάο Πάολο για το «αντίο» στον Πελέ

Ο Τσαβούσογλου ταξίδεψε στη χώρα της Λατινικής Αμερικής με αφορμή την τελετή ορκωμοσίας του Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ενώ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

WATCH: #BNNBrazil Reports.

Turkish Foreign Minister Mevlüt Çavusoglu and Erdogan, President of Turkey, attend Pelé's memorial service.

They were at Lula's inauguration on Sunday and arrived at the Vila Belmiro stadium this Monday morning.#Brazil#Footballpic.twitter.com/vVLQO60BNV