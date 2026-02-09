Τσεχία: Η αστυνομία ερευνά υπόθεση που συνδέεται με τον Έπστιν - Real.gr

Η αστυνομία της Τσεχίας εξετάζει μια υπόθεση που συνδέεται με τον Αμερικανό χρηματιστή και σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπστιν, όπως ανακοίνωσε, προσθέτοντας ότι οι αξιωματικοί αξιολογούν επί του παρόντος πληροφορίες από δημόσιες πηγές.

Στη συνέχεια θα αποσαφηνίσουν τα επόμενα βήματα και θα αποφασίσουν ποια μονάδα θα αναλάβει την υπόθεση. Μεταξύ των εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων που δημοσιεύθηκαν για την υπόθεση υπάρχουν αρκετά στοιχεία από την Τσεχία- ένα από αυτά είναι ο ισχυρισμός ότι ο Έπστιν είχε στρατολογήσει ανήλικα κορίτσια από την Τσεχία.