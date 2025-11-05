Τσεχία: Ο ακροδεξιός Τόμιο Οκαμούρα εξελέγη πρόεδρος της Βουλής - Real.gr

Ο βουλευτής αδελφός του δηλώνει ότι η εκλογή του συνιστά "απειλή για την ασφάλεια" της χώρας.

Ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος SPD Τόμιο Οκαμούρα εξελέγη σήμερα πρόεδρος του κοινοβουλίου της Τσεχίας, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε αυτήν τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης.

Το SPD κατέληξε την Τρίτη σε συμφωνία συνεργασίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης με το κόμμα ANO του φιλοτραμπικού δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις και το δεξιό κόμμα Voix των αυτοκινητιστών. Σε αντάλλαγμα για τη στήριξή του, το SPD εξασφάλισε τη θέση του προέδρου της Βουλής, το τρίτο υψηλότερο αξίωμα μετά από εκείνο του προέδρου και του πρωθυπουργού.

Ο 53χρονος Οκαμούρα διαβεβαίωσε σήμερα ότι θα είναι «ένας αμερόληπτος πρόεδρος για όλους, είτε με ψήφισαν, είτε όχι».

«Θα εργαστούμε μαζί για το καλό της χώρας μας και των συμπολιτών μας», πρόσθεσε, χωρίς όπως φαίνεται να πείσει τους πολιτικούς αντιπάλους του, συμπεριλαμβανομένου και του μεγαλύτερου αδελφού του, του Χαγιάτο, που είναι βουλευτής με τους Χριστιανοδημοκράτες και χαρακτήρισε την εκλογή του «μεγάλη απειλή για την ασφάλεια» της Τσεχίας.

«Ο διορισμός του Τόμιο Οκαμούρα στην προεδρία της Βουλής είναι εθνική και διεθνής ντροπή» είπε από την πλευρά του ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουσαν, ο ηγέτης του κεντρώου, φιλελεύθερου κόμματος STAN.

Ο Τόμιο Οκαμούρα πρόκειται να δικαστεί για μια προεκλογική αφίσα που εικόνιζε έναν μαύρο άνδρα να κρατάει ένα ματωμένο μαχαίρι, με τη λεζάντα «Οι εισαγόμενοι ‘χειρουργοί’ δεν θα καλύψουν τις ελλείψεις του τομέα της υγείας». Στη συνέχεια αποκάλεσε τους Ουκρανούς «Ναζί» και ζήτησε να διακόψει η Πράγα τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.

Το κόμμα του ζητούσε επίσης τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την έξοδο της χώρας από την ΕΕ, όμως εγκατέλειψε την προσπάθεια, αφού ο Αντρέι Μπάμπις απέκλεισε κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο.

Στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές το ΑΝΟ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα αλλά δεν κατέλαβε αρκετές έδρες (80 στις 200) ώστε να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Στη συμφωνία τους, τα τρία κόμματα (ΑΝΟ, SPD, Voix) δηλώνουν ότι θα επιδιώξουν μια «διαφορετική Ευρώπη» που θα επιτρέπει στις χώρες μέλη «να διαφυλάττουν την ελευθερία τους σε θέματα που τις αφορούν αποκλειστικά» και ότι θέλουν να μειώσουν την οικονομική βοήθεια που δίνει η Τσεχία στην Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ