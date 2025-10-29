Τσεχία: Ο νικητής των εκλογών Μπάμπις λέει ότι το κόμμα του θα υπογράψει συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού στις 3 Νοεμβρίου - Real.gr

Ο νικητής των εκλογών στην Τσεχία, ο Αντρέι Μπάμπις, δήλωσε σήμερα ότι το κόμμα του ANO θα υπογράψει συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με τους ευρωσκεπτικιστές "Αυτοκινητιστές" και με το ακροδεξιό κόμμα SPD που αντιτίθεται στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, στις 3 Νοεμβρίου.

“Εχουμε μια συμφωνία για κυβέρνηση συνασπισμού. Συμφωνήσαμε να την υπογράψουμε την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, την ημέρα που θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η νέα βουλή”, λέει ο Μπάμπις σε βίντεο που ανήρτησε στο Χ.

Τα κόμματα εργάζονται πάνω σε μια κοινή κυβερνητική ατζέντα προσανατολισμένη σε μεγαλύτερες δημοσιονομικές δαπάνες, λιγότερη βοήθεια για τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία και μικρότερη στήριξη για τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και τη μετανάστευση.

Ο πρόεδρος της χώρας Πετρ Πάβελ έδωσε χθες το πράσινο φως στον Μπάμπις για να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Ο Μπάμπις είπε επίσης ότι στοχεύει να έχει σχηματίσει κυβέρνηση μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

Το ANO, το οποίο δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία, βρίσκεται σε συνομιλίες με τους “Αυτοκινητιστές” και το SPD αμέσως μετά τις εκλογές στις 3-4 Οκτωβρίου.

Ένας συνασπισμός από αυτά τα κόμματα θα διαθέτει συνδυαστικά 108 έδρες από τις 200 στην κάτω βουλή.

Αφού ολοκληρώσουν τις συνομιλίες για μια κοινή κυβερνητική ατζέντα τα κόμματα θα πρέπει να συμφωνήσουν για την κατανομή των υπουργείων.

