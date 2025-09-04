Quantcast
Τσεχία: Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχισθεί η βοήθεια προς το Κίεβο - Real.gr
real player

Τσεχία: Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχισθεί η βοήθεια προς το Κίεβο

17:00, 04/09/2025
Τσεχία: Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχισθεί η βοήθεια προς το Κίεβο

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η εντατική βοήθεια προς το Κίεβο για την άμυνά του και ότι μια διαρκής ειρήνη απαιτεί ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα μεταξύ των ηγετών.

«Είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε την άσκηση πιέσεων προς την Ρωσία με στόχο την δημιουργία προϋποθέσεων για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» δήλωσε ο Φιάλα στην Πράγα, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο μέσω τηλεδιάσκεψης όσο και στο Παρίσι μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην «συμμαχία των προθύμων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μπαράζ ανακοινώσεων και δηλώσεων για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισράηλ - Το δημοσίευμα του Reuters, Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η απάντηση της Αθήνας

Μπαράζ ανακοινώσεων και δηλώσεων για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισράηλ - Το δημοσίευμα του Reuters, Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η απάντηση της Αθήνας

15:15 04/09
Συνελήφθη ανήλικος για την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια

Συνελήφθη ανήλικος για την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια

17:33 04/09
Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

11:55 04/09
Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

16:20 04/09
Και δεύτερο ηχητικό του Πάνου Καμμένου με έναν εκ των φερόμενων «εγκεφάλων» της μαφίας της Κρήτης

Και δεύτερο ηχητικό του Πάνου Καμμένου με έναν εκ των φερόμενων «εγκεφάλων» της μαφίας της Κρήτης

15:47 04/09
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε «ατσάλινο σκαντζόχοιρο»

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε «ατσάλινο σκαντζόχοιρο»

16:39 04/09
«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

12:41 04/09
Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

11:25 04/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved