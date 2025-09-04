Τσεχία: Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχισθεί η βοήθεια προς το Κίεβο - Real.gr

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η εντατική βοήθεια προς το Κίεβο για την άμυνά του και ότι μια διαρκής ειρήνη απαιτεί ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα μεταξύ των ηγετών.

«Είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε την άσκηση πιέσεων προς την Ρωσία με στόχο την δημιουργία προϋποθέσεων για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» δήλωσε ο Φιάλα στην Πράγα, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο μέσω τηλεδιάσκεψης όσο και στο Παρίσι μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην «συμμαχία των προθύμων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ