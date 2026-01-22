Τσεχία: Viral στο διαδίκτυο ο πρωθυπουργός Μπάμπις - Αγόρασε μια υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται η Γροιλανδία - BINTEO - Real.gr

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις μπήκε στο στόχαστρο χρηστών σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης που δεν δίστασαν να τον χλευάσουν αφού ανακοίνωσε ο ίδιος ότι αγόρασε μια πανάκριβη υδρόγειο σφαίρα για να δει πού βρίσκεται η… Γροιλανδία.

«Αγόρασα αυτήν την υδρόγειο έναντι 15.000 κορωνών (617 ευρώ), μια ωραία, μεγάλη υδρόγειο, για να δω πού ακριβώς βρίσκεται η Γροιλανδία» είπε ο Μπάμπις σε δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε ποια είναι η θέση της κυβέρνησής του για τις βλέψεις του Αμερικανού προέδρου επί αυτού του αυτόνομου εδάφους της Δανίας.

Την Τρίτη ο αυτοαποκαλούμενος «τραμπιστής» δισεκατομμυριούχος πήγε ακόμη πιο μακριά, σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Facebook όπου έπλεκε το εγκώμιο της υδρογείου σφαίρας σε σύγκριση με τους «επίπεδους» χάρτες που ισχυρίζεται ότι διαστρεβλώνουν τη γεωγραφική πραγματικότητα.

«Σε αυτήν την ωραία υδρόγειο μπορούμε να δούμε το πραγματικό μέγεθος της Γροιλανδίας σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Και εκεί κοντά βρίσκεται η Ρωσία και, αν υπήρχε κάποια σύγκρουση, Θεός φυλάξει, ο πύραυλος δεν θα χρειαζόταν να πάει μακριά», πρόσθεσε.



Οι χρήστες των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης δεν του χαρίστηκαν και δεν άργησαν να τον χλευάσουν, τόσο για την τιμή της υδρογείου –δεκαπλάσια από αυτήν που τιμώνται συνήθως τα αντικείμενα αυτά στην Τσεχία (400-1.000 κορώνες)– αλλά και για τις δηλώσεις του.

«Οι απατεώνες ξαναχτυπούν. Πούλησαν μια υδρόγειο σε έναν αφελή συνταξιούχο έναντι 15.000 κορωνών», γράφει στη λεζάντα μια γελοιογραφία. Ο χρήστης «BezeLzi» (Χωρίς Ψέματα) στην πλατφόρμα Χ προτείνει στον Μπάμπις να αναζητήσει στην υδρόγειο την Ουκρανία «για να μάθει πόσο κοντά είναι ο πόλεμος». Ο Τσέχος πρωθυπουργός επιδιώκει να μειώσει τη βοήθεια που στέλνει η χώρα του στο Κίεβο.

Σύμφωνα με τον Οντρέι Σβέντα, έναν εκπρόσωπο του ιστοτόπου σύγκρισης τιμών Heureka, τις τελευταίες ημέρες οι Τσέχοι αναζητούν στο διαδίκτυο υδρογείους. «Από τη Δευτέρα καταγράψαμε αύξηση 420%» στην αναζήτηση αυτή, σχολίασε.

Ο 71χρονος Μπάμπις επέστρεψε στην εξουσία τον Δεκέμβριο, επικεφαλής μιας κυβέρνησης συνασπισμού μεταξύ του κόμματός του, του ΑΝΟ, του δεξιού «Η φωνή των αυτοκινητιστών» και του ακροδεξιού SPD.

Πήγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ