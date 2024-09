Τσεχία: 35 τραυματίες από σύγκρουση τρένων στην Πράγα

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην Πράγα ανέφεραν ότι προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε 35 τραυματίες, υπογραμμίζοντας πως «δεν κινδύνευσε η ζωή κανενός». Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τραυματισμοί αφορούσαν «μώλωπες και εκδορές», ενώ καταγράφηκαν επίσης ορισμένα κατάγματα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της τσεχικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε περίπου 200 ανθρώπους από το σημείο του ατυχήματος.

More pictures from the train collision in Prague, Czech Republic. #trainaccident#Eisenbahnunfallpic.twitter.com/jXGx0deSBRhttps://t.co/fXOWjx83aq