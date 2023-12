Τσεχία: Εικόνες του δράστη που σκόρπισε το θάνατο στην Πράγα

«Όλο το κτίριο εκκενώνεται αυτήν τη στιγμή και υπάρχουν πολυάριθμοι νεκροί και δεκάδες τραυματίες στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία.

Όπως αναφέρουν τσεχικά ΜΜΕ υπάρχουν αναφορές ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μακρύκανο όπλο με διόπτρα.

Φωτογραφίες ποου δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το πρόσωπο του δράστη, ο οποίος έχει εξουδετερωθεί σύμφωνα με την τσεχική αστυνομία.

!?Photo of the shooter on the university roof. Now it becomes clear why people were running Charles Bridge upon learning about the shooting at the university.#prague#CzechRepublic#shootingpic.twitter.com/y9clkiN7X2