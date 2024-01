Τσεχία: Ιερέας έκοψε το...μόριό του μετά το τσίμπημα τσιμπουριού

Σύμφωνα με την New York Post, οι ντόπιοι αντιλήφθηκαν για πρώτη φορά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν ο κληρικός δεν εμφανίστηκε σε μια συνάντηση που είχε. Τραυματιοφορείς έσπασαν την πόρτα του σπιτιού του και βρήκαν τον ιερέα να κείτεται αναίσθητος σε μια λίμνη αίματος με το πέος του κομμένο.

Ο ιερέας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα της περιοχής, όπου οι γιατροί ανακάλυψαν ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Λόγω της επιδεινούμενης κατάστασής του, οι γιατροί έθεσαν τον άνδρα σε τεχνητό κώμα, στον οποίο παρέμεινε για 10 ημέρες, αναφέρει η Daily Mail.

Οι γιατροί δυσκολεύτηκαν να μάθουν τι είχε συμβεί προηγουμένως λόγω της κωματώδους κατάστασής του.

Ωστόσο, αργότερα ανακάλυψαν κεντρική βλάβη στο νευρικό σύστημα του ασθενούς, η οποία φαίνεται να είναι ιογενούς προέλευσης.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο ιερέας πάσχει από εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται από τσιμπούρια, και προκαλεί διόγκωση του εγκεφάλου. Σε προχωρημένο στάδιο, η πάθηση αυτή μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην προσωπικότητα, ακόμη και ψύχωση, κάτι που πιστεύεται ότι έπαθε ο ιερέας.

