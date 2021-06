Τσεχία: Ισχυρός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε νεκρούς, τραυματίες και καταστροφές - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

"Οι πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό των τραυματιών έκαναν λόγο για 100-150 ανθρώπους, αλλά όπως είναι τώρα τα πράγματα αναμένουμε ότι θα είναι δεκάδες", σημείωσε η Κροπακόβα.

Ωστόσο, το νοσοκομείο στην πόλη Χοντονίν στο σύνορο της Τσεχίας με την Σλοβακία ανακοίνωσε ότι περιέθαλψε έως και 200 τραυματίες.

Ο υπουργός Εσωτερικών Γιαν Χάματσεκ έγραψε στο Twitter ότι "όλες οι διαθέσιμες μονάδες διάσωσης βρίσκονται επί ποδός ή βρίσκονται καθ'οδόν προς την περιοχή Χοντονίν, όπου πολλές κοινότητες έχουν πληγεί από τον ανεμοστρόβιλο".

Αυστριακοί και Σλοβάκοι διασώστες συνδράμουν τις προσπάθειες, ενώ έχει αναπτυχθεί και ο τσεχικός στρατός.

Ο ανεμοστρόβιλος ακολουθούμενος από χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του τέννις έπληξε πολλές πόλεις και χωριά, περιλαμβανομένου του Χοντονίν, όπου εκτός από τραυματίες τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατέστρεψαν και έναν οίκο ευγηρίας και τον τοπικό ζωολογικό κήπο.

Ο ανεμοστρόβιλος επίσης προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και προβλήματα στην κυκλοφορία καθώς έπεσαν κολώνες του δικτύου ηλεκτροδότησης μπλοκάροντας έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Πράγα με την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα.

BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG