Twitter: Ο «χάκερ» Πέιτερ Ζάτκο καταθέτει σήμερα σε επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ

Ο Ντικ Ντάρμπιν πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης στη Γερουσία και ο Ρεπουμπλικάνος Τσακ Γκράσλεϊ ζήτησαν από τον Αγκραουάλ να απαντήσει σε ερωτήσεις μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων και των ισχυρισμών του Ζάτκο “ότι έκανε τα στραβά μάτια στη διείσδυση ξένων μυστικών υπηρεσιών, ότι η Twitter δεν προστατεύει επαρκώς τα στοιχεία των χρηστών και ότι παρείχε παραπλανητικές και μη ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές ασφάλειας που εφαρμόζει σε κυβερνητικές υπηρεσίες,”

Η Twitter αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα.

A Twitter whistleblower who is warning of security flaws, privacy threats and lax controls at the social platform, will take his case to Congress on Tuesday. Peiter Zatko says the company misled regulators about its cyber defenses and fake accounts. https://t.co/ahO1es64UI