Twitter: Προσωρινό όριο στην ανάγνωση αναρτήσεων ανακοίνωσε ο Ίλον Μασκ

Αυτό παρατηρείται μετά την ανακοίνωση του Twitter ότι θα απαιτήσει από τους χρήστες να έχουν λογαριασμό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να βλέπουν τα tweets, μια κίνηση που ο Μασκ χαρακτήρισε την Παρασκευή «προσωρινό μέτρο έκτακτης ανάγκης».

Ο Μασκ είχε δηλώσει ότι εκατοντάδες οργανισμοί ή και περισσότεροι αποσπούν δεδομένα του Twitter «εξαιρετικά επιθετικά», επιδρώντας στην εμπειρία του χρήστη.

Ο Μασκ είχε εκφράσει νωρίτερα τη δυσαρέσκειά του για τις εταιρίες τεχνητής νοημοσύνης όπως η OpenAI, η ιδιοκτήτρια του ChatGPT, για τη χρήση των δεδομένων του Twitter για την εκπαίδευση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων τους.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day