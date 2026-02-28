Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Επίθεση από Ισραήλ-ΗΠΑ στο Ιράν, αντίποινα από την Τεχεράνη - Ολες οι εξελίξεις - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν.

«Το κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν για να εξαλείψει τις απειλές εναντίον του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς και κήρυξε «ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα».

Όπως αποκάλυψε μάλιστα Ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, η ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Στόχος των πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν ήταν ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, όμως δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμά τους, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε διάγγελμά του ουσιαστικά έστειλε τελεσίγραφο στην Τεχεράνη πως αν δεν παραδώσει τα όπλα δεν θα σταματήσουν και οι στρατιωτικές επιθέσεις. Σε ίδιο τόνο ήταν και το μήνυμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είπε πως «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για τον λαό του Ιράν να αναλάβει μόνος του τη μοίρα του. Δεν θα πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως τα κοινά πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν έθεσαν στο στόχαστρο δεκάδες στρατιωτικούς στόχους. Ανέφερε επίσης ότι αναπτύσσονται δυνάμεις οι οποίες είναι έτοιμες για επιθετικές επιχειρήσεις “σε όλους τους τομείς και εναντίον οποιουδήποτε εχθρού”. Ανέφερε ακόμη ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να πλήττει στόχους σε όλο το Ιράν, οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όπως απαιτείται.

Ιρανοί αξιωματούχοι ήταν ο κύριος στόχος του πρώτου κύματος πληγμάτων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν σήμερα, δήλωσε πηγή με γνώση του θέματος που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Απολογισμός πληγμάτων που αποδίδονται στο Ισραήλ εναντίον ενός σχολείου στο Ιράν ανέρχεται σε 24 νεκρούς, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Τραμπ: Ξεκινήσαμε ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν – Θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχει πυρηνικά, θα καταστρέψουμε τα όπλα του

Εξάλλου αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι τα αμερικανικά πλήγματα εξαπολύονται από αέρος και θαλάσσης, ενώ η επιχείρηση του αμερικανικού στρατού εναντίον του Ιράν αναμένεται να διαρκέσει πολλές ημέρες.

Ιράν: Αντίποινα με πυραύλους, στοχεύει βάσεις σε τρίτες χώρες

Το Ιράν έχει ξεκινήσει τα αντίποινα, εκτοξεύοντας πυραύλους προς το Ισραήλ. Επίσης αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν δέχθηκε πυραυλική επίθεση, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο Άμπου Ντάμπι.

Ιράν: Ετοιμαζόμαστε για αντίποινα, η απάντηση θα είναι συντριπτική – Εκτός Τεχεράνης ο Χαμενεΐ

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.

گزارش‌ها و تصاویر دریافتی از ‘شنیده شدن صدای چند انفجار و دیده شدن دود در #تهران، شنبه ۹ اسفند’#Iran #Tehran pic.twitter.com/tIk5yAITCA — Vahid Online (@Vahid) February 28, 2026

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του επεσήμανε ότι επιβάλλεται «απαγόρευση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των συγκεντρώσεων», ενώ συνέστησε στους πολίτες να εργαστούν από το σπίτι.

Νετανιάχου: Δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Εξάλλου οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, «προκειμένου να προετοιμαστούν οι πολίτες για το ενδεχόμενο να εκτοξευθούν πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ» ως αντίποινα, πρόσθεσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

🇮🇷🇮🇱 3 explosions heard so far in tehran pic.twitter.com/Ril0bojH08 — 🔻The Amazing Jihadist (@arrowred48) February 28, 2026

Την ίδια ώρα η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Μεταφορών έχει κλείσει τον ισραηλινό εναέριο χώρο για τις πολιτικές πτήσεις και κάλεσε τους πολίτες να μην προσέρχονται στα αεροδρόμια.

🇮🇱 Israël / 🇮🇷 Iran 🚨 Actuellement à Téhéran pic.twitter.com/lFpbHOZFGM — BORING PRESS (@boringpress_) February 28, 2026

Αυτή την ώρα, πυκνός καπνός υψώνεται από το κέντρο της Τεχεράνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της επίθεσης ήταν κυβερνητικά κτίρια και το αεροδρόμιο.

Όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις έχουν ακουστεί στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ στόχος επίθεσης φέρεται να ήταν και το αεροδρόμιο Μέραμπαντ. Το πρακτορείο TASNIM ανέφερε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και καταγράφονται προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το πρακτορείο FARS από την πλευρά του μετέδωσε ότι πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, είναι ασφαλής, μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο ειδήσεων MEHR, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ απομακρύνθηκε από την Τεχεράνη και μεταφέρθηκε σε ασφαλές συγκρότημα κατοικιών, όπως μετέδωσε το Reuters.