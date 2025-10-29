Tυφώνας Μελίσσα: «Κόκκινος» συναγερμός στη Τζαμάικα – Κίνδυνος και για την Κούβα - Real.gr

O ισχυρότερoς τυφώνας που έχει πλήξει το έθνος της Καραϊβικής στη σύγχρονη ιστορία, αφήνει αποτύπωμα της «ιστορικής μανίας του» στη νοτιοδυτική Τζαμάικα, με την κυβέρνηση να προειδοποιεί ότι «είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζει τελικό απολογισμό».

Από τις ριπές των 295 χλμ/ώρα οι άνεμοι εξασθένησαν στα 215 χιλιόμετρα και η Melissa υποβαθμισμένη από το ακραίο και σπάνιο 5 στο 3 ή 4 της κατηγορίας των επικίνδυνων τυφώνων απειλεί την Κούβα.

If you ever wondered what a Category 5 eyewall looked like, here it is. Shear power being displayed from Mother Nature in which we’re seeing catastrophic damage in #Jamaica . Listen to the sound though… Taken about an hour or so ago from St. Elizabeth Parish 🇯🇲during landfall… pic.twitter.com/rmHwtXmVxY — BGWX (@BradyBGWX) October 28, 2025

«Οι αναφορές που έχουμε μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν ζημιές σε νοσοκομεία, κατοικίες και εμπορικά ακίνητα» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, τη στιγμή που δεκάδες ερασιτεχνικά βίντεο δείχνουν δρόμους – ποτάμια, ερείπια και κατολισθήσεις.

Roads in Bath, St. Thomas, Jamaica, are now impassable as rising river waters have taken over the area following Hurricane Melissa. pic.twitter.com/qcIyj4fzb5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 28, 2025

Σε όλη τη χώρα, «εκατοντάδες χιλιάδες» άνθρωποι παραμένουν χωρίς ρεύμα και τηλεπικοινωνίες λόγω ισχυρών ανέμων και σπασμένων γραμμών ηλεκτροδότησης.

“The storm of the century” rages in Jamaica — terrifying footage emerges online Hurricane Melissa has reached the highest Category 5 level, surpassing the legendary Katrina in strength. https://t.co/RQfkypcpHv pic.twitter.com/KK75SG9mF1 — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα ότι οι ΗΠΑ ήταν σε θέση να στείλουν βοήθεια στην Τζαμάικα εάν χρειαζόταν .«Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό», είπε ο Τραμπ, σχολιάζοντας ότι είναι σπάνιοι οι τυφώνες κατηγορίας 5 ακόμη και στην Φλόριντα όπου κατοικεί.

Με θαλάσσια πλημμύρα έως και 4 μέτρα και σοβαρές ζημιές σε τέσσερα κύρια νοσοκομεία, οι αρχές προχώρησαν σε εκκένωση 75 ασθενών από ένα από αυτά, ενώ εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια των ασθενών και των κατοίκων. Οι πολίτες αναφέρουν ακραία θορύβους και φόβο, με πολλούς να καταφεύγουν σε καταφύγια ή να παραμένουν στα σπίτια τους παρά τις κυβερνητικές εντολές εκκένωσης.

Ο τυφώνας έχει ήδη προκαλέσει τουλάχιστον επτά θανάτους στην Καραϊβική — τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ ένας ακόμη αγνοείται. Οι αρχές προετοιμάζονται για αποκατάσταση υποδομών, καθαρισμό δρόμων και διανομή βοήθειας, με στόχο την επαναλειτουργία των αεροδρομίων μέχρι την Πέμπτη.

Η ενορία της Αγίας Ελισάβετ στη νοτιοδυτική ακτή της Τζαμάικα κάτω από το νερό

«Διάδρομος πρόσκρουσης» του τυφώνα, έγινε το νοτιοδυτικό άκρο της Τζαμάικα, συμπεριλαμβανομένης της Αγίας Ελίζαμπεθ προτού η καταιγίδα κατευθυνθεί προς τα βορειοδυτικά. Εικόνες ολέθρου έρχονται στη δημοσιότητα από τις περιοχές Μαύρο Ποτάμι και Σάντα Κρουζ.

Devastating inland flooding from Hurricane Melissa seen on the Santa Cruz Bypass between Black River and Mandeville in Jamaica. pic.twitter.com/DAkU6hniYK — OSINTdefender (@sentdefender) October 28, 2025

Η στιγμή που το νοσκομείο Savanna La Mar μένει χωρίς στέγη, καταγράφηκε σε βίντεο κατοίκου του Westmoreland. Ζημιές αναφέρονται σε τέσσερα νοσοκομεία με απομάκρυνση 75 ασθενών.

A roof was completely torn off a building at a section of the Savanna La Mar Public General Hospital due to the passage of Hurricane Melissa. The system made landfall earlier today near New Hope district in Westmoreland, Jamaica. #GLNRToday #TrackingMelissa pic.twitter.com/zBnm9bu4Oq — Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) October 28, 2025

Στην Κούβα, ο Πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ κάλεσε τον πληθυσμό να μην υποτιμήσει τη δύναμη του τυφώνα, χαρακτηρίζοντάς τον «τον ισχυρότερο που πλήττει ποτέ το εθνικό έδαφος». Στην επαρχία Σαντιάγο ντε Κούβα, εκατοντάδες πολίτες αναζήτησαν καταφύγιο, ενώ οι αρχές εκκένωσαν πάνω από 200.000 ανθρώπους σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας.

Strong wind and rain lashed western Jamaica as Hurricane Melissa made landfall not only as a Category 5 storm but the strongest to ever directly hit the Caribbean country https://t.co/4wY5ONc23X pic.twitter.com/zSYfDpWAic — Reuters (@Reuters) October 29, 2025

Επόμενος συναγερμός: Νότια Κούβα

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση ότι η Melissa θα πλήξει την Κούβα ως ένας «εξαιρετικά επικίνδυνος μεγάλος τυφώνας» τις επόμενες ώρες. Το επίκεντρο του τυφώνα εντοπίζεται περίπου 175 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ Μπερμούδες, με πρόσφατη ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι περισσότεροι από 735.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα συμμετείχαν σε επιχείρηση εκκένωσης.

Με πληροφορίες από Associated Press, ΕΡΤnews