Tυφώνας Μελίσσα: «Κόκκινος» συναγερμός στη Τζαμάικα – Κίνδυνος και για την Κούβα - Real.gr

Tυφώνας Μελίσσα: «Κόκκινος» συναγερμός στη Τζαμάικα – Κίνδυνος και για την Κούβα

07:49, 29/10/2025
O ισχυρότερoς τυφώνας που έχει πλήξει το έθνος της Καραϊβικής στη σύγχρονη ιστορία, αφήνει αποτύπωμα της «ιστορικής μανίας του» στη νοτιοδυτική Τζαμάικα, με την κυβέρνηση να προειδοποιεί ότι «είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζει τελικό απολογισμό».

Από τις ριπές των 295 χλμ/ώρα οι άνεμοι εξασθένησαν στα 215 χιλιόμετρα και η Melissa υποβαθμισμένη από το ακραίο και σπάνιο 5 στο 3 ή 4 της κατηγορίας των επικίνδυνων τυφώνων απειλεί την Κούβα.

 

«Οι αναφορές που έχουμε μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν ζημιές σε νοσοκομεία, κατοικίες και εμπορικά ακίνητα» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, τη στιγμή που δεκάδες ερασιτεχνικά βίντεο δείχνουν δρόμους – ποτάμια, ερείπια και κατολισθήσεις.

 

 

 

Σε όλη τη χώρα, «εκατοντάδες χιλιάδες» άνθρωποι παραμένουν χωρίς ρεύμα και τηλεπικοινωνίες λόγω ισχυρών ανέμων και σπασμένων γραμμών ηλεκτροδότησης.

 

 

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα ότι οι ΗΠΑ ήταν σε θέση να στείλουν βοήθεια στην Τζαμάικα εάν χρειαζόταν .«Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό», είπε ο Τραμπ, σχολιάζοντας ότι είναι σπάνιοι οι τυφώνες κατηγορίας 5 ακόμη και στην Φλόριντα όπου κατοικεί.

Με θαλάσσια πλημμύρα έως και 4 μέτρα και σοβαρές ζημιές σε τέσσερα κύρια νοσοκομεία, οι αρχές προχώρησαν σε εκκένωση 75 ασθενών από ένα από αυτά, ενώ εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια των ασθενών και των κατοίκων. Οι πολίτες αναφέρουν ακραία θορύβους και φόβο, με πολλούς να καταφεύγουν σε καταφύγια ή να παραμένουν στα σπίτια τους παρά τις κυβερνητικές εντολές εκκένωσης.

Ο τυφώνας έχει ήδη προκαλέσει τουλάχιστον επτά θανάτους στην Καραϊβική — τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ ένας ακόμη αγνοείται. Οι αρχές προετοιμάζονται για αποκατάσταση υποδομών, καθαρισμό δρόμων και διανομή βοήθειας, με στόχο την επαναλειτουργία των αεροδρομίων μέχρι την Πέμπτη.

 

Η ενορία της Αγίας Ελισάβετ στη νοτιοδυτική ακτή της Τζαμάικα κάτω από το νερό

«Διάδρομος πρόσκρουσης» του τυφώνα, έγινε το νοτιοδυτικό άκρο της Τζαμάικα, συμπεριλαμβανομένης της Αγίας Ελίζαμπεθ προτού η καταιγίδα κατευθυνθεί προς τα βορειοδυτικά. Εικόνες ολέθρου έρχονται στη δημοσιότητα από τις περιοχές Μαύρο Ποτάμι και Σάντα Κρουζ.

 

 

Η στιγμή που το νοσκομείο Savanna La Mar μένει χωρίς στέγη, καταγράφηκε σε βίντεο κατοίκου του Westmoreland. Ζημιές αναφέρονται σε τέσσερα νοσοκομεία με απομάκρυνση 75 ασθενών.

 

Στην Κούβα, ο Πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ κάλεσε τον πληθυσμό να μην υποτιμήσει τη δύναμη του τυφώνα, χαρακτηρίζοντάς τον «τον ισχυρότερο που πλήττει ποτέ το εθνικό έδαφος». Στην επαρχία Σαντιάγο ντε Κούβα, εκατοντάδες πολίτες αναζήτησαν καταφύγιο, ενώ οι αρχές εκκένωσαν πάνω από 200.000 ανθρώπους σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας.

 

Επόμενος συναγερμός: Νότια Κούβα

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση ότι η Melissa θα πλήξει την Κούβα ως ένας «εξαιρετικά επικίνδυνος μεγάλος τυφώνας» τις επόμενες ώρες. Το επίκεντρο του τυφώνα εντοπίζεται περίπου 175 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ Μπερμούδες, με πρόσφατη ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι περισσότεροι από 735.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα συμμετείχαν σε επιχείρηση εκκένωσης.

Με πληροφορίες από Associated Press, ΕΡΤnews

