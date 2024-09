Τυφώνας Ελίν: Ο Μπάιντεν υπόσχεται πως το ομοσπονδιακό κράτος θα βοηθήσει για «όσο χρειαστεί»- Τουλάχιστον 100 νεκροί

«Θα συνεχίσουμε να παράσχουμε προμήθειες, τρόφιμα, νερό, εξοπλισμούς τηλεπικοινωνιών και διάσωσης», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Όπως έχω ήδη πει, το επαναλαμβάνω, θα είμαστε εκεί για όσο διάστημα χρειάζεται προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη δουλειά», συμπλήρωσε κατά τη διάρκεια ενός μηνύματος.

Ο Μπάιντεν είπε επίσης ότι μίλησε με τους κυβερνήτες της Τζόρτζιας και της Βόρειας Καρολίνας, που επλήγησαν από τον τυφώνα Ελίν, ο οποίος κατέστρεψε το δίκτυο επικοινωνιών και άφησε εκατομμύρια πολίτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Small towns in rural #NorthCarolina have been wiped out by #Hurricane#Helene.

realize how badly Asheville was hit by #HurricaneHelene.

Burnsville

Spruce Pine

Little Switzerland

Boone

Blowing Rock

Bakersville

They are devastated.

Pray for our forgotten men and women. pic.twitter.com/lqXDoKSueT