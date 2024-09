Tυφώνας Γιάγκι: Οικονομικές απώλειες σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ στο Βιετνάμ

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό για τα θύματα, 292 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 αγνοούνται, ενώ πάνω από 230.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές και πάνω από 2.800.000 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων καταστράφηκαν στο βόρειο τμήμα του Βιετνάμ, όπου ο Γιάγκι έφτασε στη στεριά στις 7 Σεπτεμβρίου.

Στην πυκνοκατοικημένη αυτή περιοχή βρίσκεται και η πρωτεύουσα Ανόι του Βιετνάμ, όπως και στρατηγικής σημασίας υποδομές μεταφορών και εργοστάσια που λειτουργούν κυρίως για γίγαντες των νέων τεχνολογιών.

Cyclone Yagi wreaks havoc in urban Vietnam ????#SuperTyphoonYagi, Asia's strongest storm this year, killed at least 4, after landfall in northern #Vietnam, with 200+kmph winds#HANOI#QuangNinh#Yagi#TyphoonYagi#Vietnamese#Chinese#SonDakika#Paralympics#GameChanger#Iranianpic.twitter.com/UxiVGwe3S5