Τυφώνας Μίλτον: Εικόνες καταστροφής στη Φλόριντα

Οι τέσσερις θάνατοι καταγράφηκαν στο Σεντ Λουσί, στις ανατολικές ακτές της Φλόριντας, με τουλάχιστον 2 εξ αυτών στην κοινότητα Σπάνις Λέικς, συνοικίες συνταξιούχων, όταν ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν την περιοχή χθες το απόγευμα, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της κομητείας Έρικ Γκιλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι σαφές εάν οι άλλοι δύο θάνατοι σημειώθηκαν στο Σπάνις Λέικς.

Καταγράφηκαν 19 επιβεβαιωμένοι ανεμοστρόβιλοι στη Φλόριντα από τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, τοπική ώρα, περίπου τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο Μίλτον αφίχθη, είπε ο Ντε Σάντις. Περίπου 45 ανεμοστρόβιλοι αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της πολιτείας, σύμφωνα με την Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Devastated Hurricane #Milton is destroying in #Florida . More than two million people were left without electricity.

Alligators intrude into residence of Florida.??#miltonhurricane#MiltonFloridapic.twitter.com/VvyYLROyNq