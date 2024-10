Τυφώνας «Milton»: Εκκενώνουν κατά εκατομμύρια την Φλόριντα – «Όποιος παραμείνει, θα πεθάνει»

Οι κάτοικοι της Τάμπα εγκαταλείπουν την πόλη τους καθώς η ανακοίνωση των Αρχών σε δραματικούς τόνους ήταν «όποιος παραμείνει, θα πεθάνει». Περίπο έξι κατομμύρια άνθρωποι με τα αυτοκίνητά τους προσπαθούν να απομακρυνθούν από τον κόλπο. Τα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν αδειάσει καθώς οι πολίτες προσπαθούν να προετοιμαστούν για τα χειρότερα.

Ο «Milton» προβλέπεται να γίνει ο χειρότερος τυφώνας που θα πλήξει την περιοχή εδώ και έναν αιώνα, όπως προειδοποίησαν οι μετεωρολόγοι. 51 από τις 67 κομητείες της Φλόριντα είναι σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Δείτε live την πορεία του «Μίλτον»:

Δραματικές προειδοποιήσεις

O Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν ακύρωσε το ταξίδι του σε Γερμανία και Αφρική προειδοποιώντας:

«Ο τυφώνας Μίλτον θα μπορούσε να είναι ο χειρότερος τυφώνας των τελευταίων 100 ετών. Όσοι λάβατε εντολές εκκένωσης πρέπει να φύγετε τώρα. Θα έπρεπε ήδη να έχετε φύγει. Είναι θέμα ζωής και θανάτου».

Το Weather Channel παρουσίασε ένα βίντεο που αποκαλύπτει τις τρομακτικές καταστροφές τις οποίες θα μπορούσε να προκαλέσει ο «Milton». Το καλό σενάριο είναι να προκληθεί πλημμύρα ενός μέτρου, το δυσάρεστο είναι ότι μπορεί τα νερά να φτάσουν ακόμα και τα 4 μέτρα. Στο βίντεο τα νερά της πλημμύρας φαίνονται να ξεπερνούν σε ύψος κατά πολύ την παρουσιάστρια Στέφανι Άμπραμς.

Επιστήμονες πέταξαν κοντά στον κυκλώνα

Τέσσερις επιστήμονες που βρίσκονταν σε πτήση προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για την πορεία του, βίωσαν από πρώτο χέρι την ισχύ του καθώς κινείται με ανέμους ταχύτητας 260 χιλιομέτρων.

Στο βίντεο διακρίνεται ο ηλεκτρολόγος μηχανικός Τομ Μπράνιγκαν να κάθεται μπροστά σε ειδικά μηχανήματα ενώ το αεροσκάφος ταρακουνιέται βίαια.

Στα επόμενα δευτερόλεπτα οι αναταράξεις γίνονται ακόμα πιο έντονες με αντικείμενα να πέφτουν στο πάτωμα του αεροσκάφους.

«Ω γαμώτο, μπορείς να μου πιάσεις γρήγορα το τηλέφωνο και το πορτοφόλι μου;» ακούγεται να λέει ο Μπράνιγκαν ο οποίος κλείνει το βίντεο λέγοντας «Θεέ μου» ενώ στρέφει την κάμερα στο παράθυρο για να δείξει ότι το αεροπλάνο μετακινήθηκε σε ασφαλέστερο σημείο.

