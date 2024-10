Τυφώνας Milton: Συγκλονιστική διάσωση άνδρα που παρασύρθηκε στον ωκεανό και επέπλεε πάνω σε έναν καταψύκτη - ΒΙΝΤΕΟ

Τον ναυαγό εντόπισε ένα ελικόπτερο διάσωσης στον Κόλπο του Μεξικού, στα ανοικτά του Longboat Key. Άντρας της αμερικανικής ακτοφυλακής κατέβηκε από ελικόπτερο και κολύμπησε προς τον άνδρα, ενώ στην περιοχή έπνεαν άνεμοι 140χλμ/ώρα και τα κύματα έφταναν ακόμα και τα 7 μέτρα.

An USCG Air Station Miami 65 helicopter crew rescued a man clinging to a cooler approximately 30 mi. off Longboat Key.

The man was taken to Tampa General Hospital for medical care.

Sector St. Pete lost communications w/ the man at approx. 6:45 p.m., Wed.