Τυφώνας Ντόριαν: Στους 30 οι νεκροί στις Μπαχάμες - Κινδυνεύουν Νότια Καρολίνα και Βιρτζίνια

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο κυκλώνας προκάλεσε καταστροφή που θα χρειαστούν «γενιές» για να αποκατασταθεί στις Μπαχάμες, είπε ο Μίνις. Περίπου 70.000 άνθρωποι έχουν «άμεση ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια» στις πληγείσες περιοχές του αρχιπελάγους, τόνισε ο ΟΗΕ.

Ο Ντόριαν, που υποβαθμίστηκε εκ νέου στην Κατηγορία 2 χθες, πλησίασε λίγο περισσότερο τις αμερικανικές ακτές χθες, φέρνοντας σφοδρούς ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές, ανεμοστρόβιλους και τον κίνδυνο θανατηφόρων πλημμυρών. Πολλοί δρόμοι στο Τσάρλστον της Νότιας Καρολίνας μετατράπηκαν σε χειμάρρους, με νερά 30 εκατοστών ή ακόμα ψηλότερα.

Ο Τζον Ρίβερς, 74 ετών, και τα τρία παιδιά του ήταν από τους ελάχιστους που κυκλοφορούσαν στους δρόμους: καθάριζαν φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης και απορροής των υδάτων από κλαδιά, φύλλα και συντρίμμια με ένα φτυάρι, ένα δίκρανο — και με γυμνά χέρια. «Δίνουμε στο νερό κάπου να πάει», εξήγησε ο Ρίβερς, προσπαθώντας να καλυφθεί για λίγο από την καταιγίδα. Η μικρότερη κόρη του, η Κάρολιν, 12 ετών, έβγαλε τις γαλότσες της μία-μία, τις αναποδογύρισε για να χυθεί το νερό. «Είναι καλό μάθημα ζωής για τα παιδιά μου», είπε ο Ρίβερς.

Το μάτι του κυκλώνα βρισκόταν 48 χιλιόμετρα νότια του Κέιπ Φίαρ, στη Βόρεια Καρολίνα, χθες βράδυ, με ανέμους 160 χιλιομέτρων την ώρα, ενημέρωσε το αμερικανικό εθνικό κέντρο κυκλώνων (NHC). Αναμένεται να βρίσκεται κοντά ή πάνω από τη Βόρεια Καρολίνα σήμερα, πρόσθεσε, προειδοποιώντας για ακραία καιρικά φαινόμενα και επικίνδυνους ανέμους στην πολιτεία αυτή και στη Βιρτζίνια. Μόνο στις Καρολίνες, δόθηκε διαταγή σε πάνω από 900.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, αν και δεν έγινε σαφές πόσοι συμμορφώθηκαν.

Στις ΗΠΑ αναφέρθηκαν τέσσερις θάνατοι που συνδέονταν έμμεσα με τον Ντόριαν. Στην Κομητεία Όραντζ, στη Φλόριντα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στις προετοιμασίες και κατά τη διάρκεια της εκκένωσης περιοχών, γνωστοποίησαν οι αρχές. Στη Βόρεια Καρολίνα, ένας 85χρονος έπεσε από σκάλα ενώ κάρφωνε σανίδες στα παράθυρα του σπιτιού του ενόψει της έλευσης του Ντόριαν, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Πολιτείας.

Πάνω από 210.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση σε Νότια Καρολίνα και Τζόρτζια χθες, ανέφεραν πάροχοι ενέργειας.

Our hearts go out to the people of the Bahamas, reeling from Hurricane Dorian. While hurricanes are natural, the level of destruction is increasing as a result of warmer oceans from our warming climate. @wavesforwater are taking action on the ground: https://t.co/0Rdre0g7lVpic.twitter.com/3f2B1TgnxM