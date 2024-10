Τυφώνας πλήττει την Ταϊβάν: O μεγαλύτερος από το '96 - Ενας νεκρός

Ο τυφώνας, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 184 χιλιομέτρων την ώρα και καταρρακτώδεις βροχές, έφτασε στη στεριά γύρω στις 13:40 τοπική ώρα (07:40 ώρα Ελλάδος) στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, που είναι το πιο αραιοκατοικημένο της νήσου αυτής των 23 εκατομμυρίων κατοίκων.

Το θύμα είναι μια 56χρονη γυναίκα, η οποία έχασε τη ζωή της από πτώση δέντρου, που ξερριζώθηκε, πάνω στο όχημά της, στην κομητεία Νάντου, στην κεντρική Ταϊβάν, σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή.

Ο τυφώνας, η μεγαλύτερη σε μέγεθος καταιγίδα που πλήττει τη νήσο σε σχεδόν 30 χρόνια, προκάλεσε το κλείσιμο των χρηματαγορών, την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και τον περιορισμό των δρομολογίων του σιδηροδρομικού δικτύου, όπως και, σύμφωνα με την κυβέρνηση, διακοπές ρεύματος σε σχεδόν μισό εκατομμύριο νοικοκυριά.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν αξιολόγησε τον τυφώνα αυτόν ως τον μεγαλύτερο που πλήττει το νησί από το 1996.

