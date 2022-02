«Τύμπανα πολέμου» στη ρωσο-ουκρανική μεθόριο - Πούτιν: Eίμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε αν προκληθούμε

Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκίνησε το διάγγελμά του με τη φράση «εμείς δημιουργήσαμε την Ουκρανία». Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 «λήστεψε» τη Ρωσία και την έφερε σε δύσκολη θέση. Ταυτόχρονα υποστήριξε πως «οι εθνικιστές διεκδικούν τα εύσημα για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας όμως δεν έχουν κάνει τίποτα για αυτό».

«Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε τι σημαίνει μια γνήσια αποκομμουνιστικοποίηση» είπε σε άλλο σημείο του διαγγέλματός του ο Ρώσος πρόεδρος εξαπολύοντας μια σαφή απειλή, για να συνεχίσει: «Όταν μας ζήτησαν βοήθεια, η Ρωσία βοήθησε την Ουκρανία. Τους δώσαμε δάνεια, έχουμε περίπου 250 δισ. δολ. Η Ρωσία ανέλαβε όλο το βάρος να πληρώσει το εξωτερικό χρέος της Σοβιετικής Ένωσης».

«Η Ρωσία ξεπλήρωσε τα χρέη της Ουκρανίας αλλά το Κίεβο αρνήθηκε να τηρήσει τις συμφωνίες για την επιστροφή περιουσιών», υποστήριξε κατόπιν ο Ρώσος πρόεδρος. «Παρά τις αδικίες οι Ρώσοι αναγνώρισαν περιοχές μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενωσης και βοήθησαν χώρες, μεταξύ των οποίων η Ουκρανία», είπε και υποστήριξε πως «παρασιτικές συμπεριφορές επηρέασαν τις σχέσεις Ρωσίας - Ουκρανίας».

«Προσπαθούν να μας εκβιάσουν με την απειλή κυρώσεων, μπορεί να την βάλουν, δεν θα μπορέσουν όμως να συγκρατήσουν την ανάπτυξη της Ρωσίας. Ο φόβος μιας ξαφνικής επίθεσης εναντίον της χώρας μας αυξάνεται σημαντικά εάν επεκταθεί το ΝΑΤΟ. Η βασική πλατφόρμα για την επίθεση εναντίον της Ρωσίας θα είναι η Ουκρανία.

Πολλά αεροδρόμια έχουν οικοδομηθεί κοντά στα σύνορα μας. Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει σειρά επιθετικών πυραύλων. Το ΝΑΤΟ αδιαφόρησε πλήρως για τις ανησυχίες μας. Όλες τα αιτήματα αναφορικά με την ασφάλεια μας, τα απέρριψαν. Θέλουν να επιβάλλουν κυρώσεις χωρίς καμία δικαιολογία. Να πλήξουν την εθνική μας κυριαρχία. Θέλουν να κάνουν έναν πόλεμο ακαριαίο και με πολλά θύματα. Κάθε μέρα βομβαρδίζουν οικισμούς στον Ντονμπάς.

Αναγνωρίζω την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και της Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ. Θα έπρεπε να το είχα κάνει από καιρό», είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.

