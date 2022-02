«Τύμπανα πολέμου» στην Ουκρανία: «Πιθανή ρωσική εισβολή ανά πάσα στιγμή» λέει ο Λευκός Οίκος - Βίντεο

«Ανά πάσα στιγμή», ακόμη και πριν από τη λήξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, που είναι προγραμματισμένη για τις 20 Φεβρουαρίου, θα μπορούσε να γίνει μια εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε απόψε ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου σε θέματα εθνικής ασφάλειας, Τζέικ Σάλιβαν.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε ενδείξεις κλιμάκωσης από τη ρωσική πλευρά, συμπεριλαμβανομένης και της άφιξης νέων δυνάμεων στο ουκρανικό μέτωπο», είπε στους δημοσιογράφους ο Σάλιβαν.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, μια ρωσική επίθεση θα μπορούσε να ξεκινήσει με αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ζήτησε από τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται ακόμη στην Ουκρανία να φύγουν από τη χώρα αυτή μέσα στις επόμενες 24-48 ώρες, λέγοντας ότι μια ρωσική αεροπορική επίθεση θα καθιστούσε δυσκολότερη την αναχώρησή τους.

«Δεν λέμε ότι ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν έχει λάβει την τελική του απόφαση», υπογράμμισε ωστόσο ο Σάλιβαν.

Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι οι Δυτικοί σύμμαχοι επιδεικνύουν «αξιοσημείωτη ενότητα» απέναντι στη Ρωσία, σχολιάζοντας ότι αν η Μόσχα αποφασίσει να εισβάλει στην Ουκρανία η επιρροή της δεν θα αυξηθεί, αντιθέτως θα μειωθεί. «Ό,τι κι αν συμβεί, η Δύση είναι πιο ενωμένη απ’ ό,τι ήταν εδώ και χρόνια, το ΝΑΤΟ ενισχύθηκε», διαβεβαίωσε.

Συνομιλία Μπάιντεν – Πούτιν

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Τζο Μπάιντεν και Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε ο Τζέικ Σάλιβαν. «Αναμένω ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα συζητήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Πούτιν (την κρίση στην Ουκρανία) αλλά δεν έχω κάτι να ανακοινώσω προς το παρόν», είπε.

