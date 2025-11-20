Τυνησία: Οι δημοσιογράφοι διαδηλώνουν, καθώς η καταστολή σε βάρος των ΜΜΕ κλιμακώνεται - Real.gr

Κρατώντας τις δημοσιογραφικές τους ταυτότητες, εκατοντάδες δημοσιογράφοι φώναζαν συνθήματα όπως «η Δημοσιογραφία δεν είναι ένα έγκλημα» και «Ελευθερία στα ΜΜΕ της Τυνησίας».

Τυνήσιοι δημοσιογράφοι διαδήλωσαν σήμερα κοντά σε κυβερνητικά κτίρια αξιώνοντας να μπει ένα τέλος στους περιορισμούς σε βάρος των ρεπόρτερ και να αφεθούν ελεύθεροι οι φυλακισμένοι συνάδελφοί τους, ενώ υποσχέθηκαν πως η επεκτεινόμενη καταστολή δεν θα τους φιμώσει.

Οι διαμαρτυρίες επιβεβαίωσαν τους αυξανόμενους φόβους για πρωτόγνωρες απειλές σε βάρος της ελευθερίας του λόγου, από τότε που ο Καΐς Σαγιέντ κατέλαβε την εξουσία το 2021.

Κρατώντας τις δημοσιογραφικές τους ταυτότητες, εκατοντάδες δημοσιογράφοι φώναζαν συνθήματα όπως «η Δημοσιογραφία δεν είναι ένα έγκλημα» και «Ελευθερία στα ΜΜΕ της Τυνησίας».

Η ελευθερία του λόγου ήκμασε μετά την εξέγερση του 2011, που ανέτρεψε τον Ζιν ελ Αμπιντίν Μπεν Άλι και οδήγησε στην «Αραβική Άνοιξη» και ο πρόεδρος Σαγιέντ αρνείται πως στοχοθετεί την ελευθερία του Τύπου.

Επικριτές, εντούτοις, υποστηρίζουν πως η κατάληψη της εξουσίας εκ μέρους του το 2021 και τα διατάγματα που ακολούθησαν έχουν καταργήσει τις δημοκρατικές εγγυήσεις και έχουν επιτρέψει στις αρχές να διώκουν δημοσιογράφους για παραβάσεις που δεν είναι ξεκάθαρες.

Η Συνδικαλιστική Ένωση των Τυνήσιων Δημοσιογράφων (SNJT) είπε πως η κλιμακούμενη πίεση στοχεύει να φιμώσει τις δυνατές ελεύθερες φωνές και να υποτάξει τα ΜΜΕ.

«Η κατάσταση πρέπει να σημάνει συναγερμό. Υπάρχει μια συστηματική δολοφονία της δημοσιογραφίας. Δεν μπορούμε να καλύπτουμε κυβερνητικές ή κοινοβουλευτικές δράσεις, ούτε καν εκδηλώσεις στους δρόμους», δήλωσε ο Νουρεντίν Άχμεντ, ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος.

Η Αμίρα Μοχάμεντ, η οποία εργάζεται για το Mosaique Radio, είπε η κατάσταση είναι «πολύ ζοφερή» και ότι δεκάδες δημοσιογράφοι διώκονται, ενώ άλλοι βρίσκονται στη φυλακή.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται πως δεν έχουν πάρει τις δημοσιογραφικές ταυτότητές τους για το 2025, την ώρα που ξένοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν πως οι άδειες βιντεοσκόπησης έχουν ανασταλεί, με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτοι στην παρεμπόδιση του έργου τους από την αστυνομία και σε μεγάλα διαστήματα κράτησης.

Οι δημοσιογραφικές ενώσεις λένε πως τα κρατικά ΜΜΕ, μεταξύ αυτών η δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία, έχουν μετατραπεί σε φερέφωνα του καθεστώτος του Σαγιέντ.

Τουλάχιστον 5 δημοσιογράφοι έχουν φυλακιστεί, ενώ άλλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με δικαστικές έρευνες για αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή επικριτικά ρεπορτάζ.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Λάιλα Τζαφάλ δήλωσε αυτήν την εβδομάδα πως δεν ασκήθηκαν διώξεις για την ελευθερία της έκφρασης, αλλά για συκοφαντική δυσφήμιση.