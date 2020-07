Τυνησία: Διαδηλωτές μπλόκαραν τον αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο από το Ταταουίν στον πετρελαϊκό σταθμό της Σκίρα - ΒΙΝΤΕΟ

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Η μεταφορά του πετρελαίου στον αγωγό που συνδέει τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της ερήμου του Ταταουίν προς τον πετρελαϊκό σταθμό της Σκίρα (στην περιοχή του Σφαξ) διακόπηκε» ανέφερε ένας σύμβουλος του υπουργού Ενέργειας, Χάμεντ Μάτρι. Πρόσθεσε ότι οι αρχές διαπραγματεύονται με τους διαδηλωτές.

#Tunisia - #Kamour protests (6) #Tataouine protesters shut down the valves of the main #oil & gas companies in the Sahara to totally suspend production amid heavy #military presence. #Remada #Borma #Jobs #???? #?????? #?????? #??????? #????? pic.twitter.com/Vuba9Xoqag

Οι συγκεντρωμένοι έχουν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις εδώ και πολλές εβδομάδες ζητώντας να εφαρμοστεί η συμφωνία που είχε επιτευχθεί αφού είχε διακοπεί η παραγωγή πετρελαίου στις ίδιες εγκαταστάσεις, το 2017. Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί τότε να προσλάβει χιλιάδες ανέργους και να δημιουργήσει ένα επενδυτικό ταμείο για τις φτωχές περιοχές της νότιας Τυνησίας. Μεγάλο μέρος αυτών των υποσχέσεων δεν υλοποιήθηκε.

Αντιδρώντας στην εισβολή των διαδηλωτών στις εγκαταστάσεις, την Πέμπτη, το υπουργείο Άμυνας σημείωσε ότι ο στρατός αντέδρασε «με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και ψυχραιμία» για να μην υπάρξουν θύματα και να μην επιδεινωθεί η κατάσταση. Προειδοποίησε όμως ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν την ευθύνη να προστατεύσουν την ασφάλεια του εθνικού πλούτου και δεν θα δεχτούν «απόπειρες καταστροφής» του.

Οι κινητοποιήσεις αυτές σημειώνονται ενώ στην Τύνιδα είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ των πολιτικών κομμάτων για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης μετά την παραίτηση, την Τετάρτη, του πρωθυπουργού Ελίες Φαχφάχ, λόγω μιας υπόθεσης σύγκρουσης συμφερόντων.

Protesters closed a key oil pumping station in the southern region of #Tataouine, on Thursday, following weeks of unrest calling authorities to reduce unemployment and create jobs in oil companies and infrastructure projects in the southern region.#Tunisiapic.twitter.com/LP7YGxwBio