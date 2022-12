Τυνησία: Μόλις στο 8,8% το ποσοστό συμμετοχής στις σημερινές εκλογές, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα

Το προσωρινό ποσοστό συμμετοχής είναι χαμηλότερο από το ποσοστό πληθωρισμού 9,8% - σε μια ένδειξη των οικονομικών πιέσεων που έχουν αφήσει πολλούς Τυνήσιους απογοητευμένους από το πολιτικό σύστημα, σχεδόν 12 χρόνια μετά τις επαναστάσεις της Αραβικής Άνοιξης.

Οι εκλογές είναι μέρος μιας σειράς πολιτικών αλλαγών που έγιναν από τον πρόεδρο Κάις Σάγεντ από τότε που διέλυσε το Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο σειράς μέτρων τα οποία η αντιπολίτευση αποκήρυξε ως «πραξικόπημα».

Πέρυσι, ο Σάγεντ, πρώην καθηγητής Νομικής, απέπεμψε την κυβέρνηση και ανέστειλε την ισχύ άρθρων του Συντάγματος του 2014 που περιόριζαν την εξουσία του πρόεδρου προς όφελος του Κοινοβουλίου και του πρωθυπουργού. Φέτος τον Ιούλιο, εγκρίθηκε με δημοψήφισμα νέο αμφιλεγόμενο Σύνταγμα που έδωσε στον Σάγεντ ευρύτερες εξουσίες. Περίπου το 30% των περίπου 9,2 εκατ. ψηφοφόρων συμμετείχε στο δημοψήφισμα. Ο Σάγεντ, που ανέλαβε καθήκοντα το 2019, έχει κατ’ επανάληψη υπεραμυνθεί των κινήσεών του, λέγοντας ότι είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα.

H.E. @NEPAD_Mayaki, Head of the #AUEOM to the 17 December 2022 Parliamentary Elections in #Tunisia, and Commissioner @Bankole_Adeoye, visited some polling stations in Tunis as part of the AU election observation mission deployed in various regions of the country. 1/2 pic.twitter.com/qJWCH4YAEU