Τζακ Νίκολσον: Χειροπέδες στον εγγονό του για επίθεση σε γυναίκα - Real.gr

Η αστυνομία του Λος Άντζελες συνέλαβε τον Σον Νόρφλιτ (Sean Norfleet), τον μεγαλύτερο εγγονό του θρυλικού ηθοποιού Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson), την Τρίτη 5 Αυγούστου, με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την Sun, ο μουσικός παραγωγός και DJ, γνωστός ως Cutter Mattock, φέρεται να επιτέθηκε σε μια γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα με εγγύηση 50.000 δολαρίων ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 26 Αυγούστου.

Εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες δήλωσε ότι «δεν θα δημοσιευτεί φωτογραφία σύλληψης» του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τέσσερα χρόνια.

Ο 29χρονος Σον που φέρει το όνομα Σον Νάιτ Νίκολσον (Sean Knight Nicholson) είναι γιος της μεγαλύτερης κόρης του βραβευμένου ηθοποιού, Τζένιφερ Νίκολσον (Jennifer Nicholson), την οποία απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, επίσης ηθοποιό Σάντρα Νάιτ (Sandra Knight).

Η Τζένιφερ μοιράζεται τον Σον και τον 26χρονο Ντιουκ με τον Μαρκ Νόρφλι (Mark Norfleet) με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη από το 1997 έως το 2003.

