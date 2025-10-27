Τζακ ΝτεΤζονέτ: Ένας από τους σπουδαίους ντράμερ της σύγχρονης τζαζ, πέθανε σε ηλικία 83 ετών - Real.gr

Ο Τζακ ΝτεΤζονέτ, Αμερικανός ντράμερ της τζαζ που τιμήθηκε ως ένας από τους αληθινά μεγάλους του είδους και συνεργάστηκε με αστέρες όπως οι Μάιλς Ντέιβις, Σόνι Ρόλινς και Τσαρλς Λόιντ πέθανε σε ηλικία 83 ετών σε νοσοκομείο του Κίνγκστον της Νέας Υόρκης.

Εκπρόσωπος Τύπου της ECM, της δισκογραφικής εταιρείας που κυκλοφόρησε πολλές από τις ηχογραφήσεις του, επιβεβαίωσε την είδηση, ενώ ο προσωπικός του βοηθός πρόσθεσε ότι πέθανε από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Guardian»

Ο ΝτεΤζονέτ είναι ίσως περισσότερο γνωστός ως ο ντράμερ της περιόδου fusion του Μάιλς Ντέιβις, συνεισφέροντας σε άλμπουμ όπως τα Bitches Brew, Jack Johnson και On the Corner.