Τζέι Ντι Βανς: «Οι ΗΠΑ προσέφεραν πολλαπλές διεξόδους» πριν από το πλήγμα στη Βενεζουέλα - Real.gr

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η Βενεζουέλα αγνόησε πολυάριθμες προσφορές από τις ΗΠΑ για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε στον Νικολάς Μαδούρο «πολλαπλούς τρόπους εξόδου», αλλά «η διακίνηση ναρκωτικών πρέπει να σταματήσει και το κλεμμένο πετρέλαιο πρέπει να επιστραφεί στις ΗΠΑ», έγραψε ο Βανς στο X.

«Δεν μπορείς να αποφεύγεις τη δικαιοσύνη για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ μόνο και μόνο επειδή ζεις σε ένα παλάτι στο Καράκας», τόνισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Τραμπ: Συνελήφθη ο Μαδούρο – Μεταφέρθηκε εκτός Βενεζουέλας

Αντιπρόεδρος Bενεζουέλας: Δεν ξέρουμε που είναι ο Μαδούρο – Υπ. Αμυνας: Οι ΗΠΑ έπληξαν κατοικημένες περιοχές, θα αντισταθούμε

Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ: Ο Μαδούρο «θα λογοδοτήσει επιτέλους ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του»

Βενεζουέλα: «Θα νικήσουμε» δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών

Μυστήριο με την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας – Πηγές λένε ότι βρίσκεται στη Ρωσία