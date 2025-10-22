Quantcast
Τζέι Ντι Βανς: Πολύ δύσκολη η αποστολή να αφοπλιστεί η Χαμάς - Real.gr
14:30, 22/10/2025
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα από την Ιερουσαλήμ ότι θα είναι «πολύ δύσκολη» η αποστολή να αφοπλιστεί η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και να ανοικοδομηθεί ο παλαιστινιακός θύλακας, όπως προβλέπει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

«Έχουμε μια πολύ, πολύ δύσκολη αποστολή μπροστά μας, που είναι να αφοπλιστεί η Χαμάς και να ανοικοδομηθεί η Γάζα, να καταστεί καλύτερη η ζωή για τους ανθρώπους της Γάζας, αλλά και να διασφαλιστεί πως η Χαμάς δεν θα είναι πλέον απειλή για τους φίλους μας στο Ισραήλ», δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξη Τύπου δίπλα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τη συνάντησή τους.

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα, που ξέσπασε μετά την επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης και συμμάχων της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αυτή βασίζεται σε ένα σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, νέα αναδίπλωση του ισραηλινού στρατού, καθώς και την εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας στον ρημαγμένο παλαιστινιακό θύλακα και την ανοικοδόμησή του.

Αποκλείει κάθε ρόλο του ισλαμιστικού κινήματος, που κατέλαβε την εξουσία στη Γάζα το 2007, στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Ο Νετανιάχου δήλωσε από την πλευρά του ότι «συζήτησε την ιδέα της επόμενης ημέρας» με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

«Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε μια καταπληκτική επόμενη μέρα με ένα εντελώς νέο όραμα», για το «πώς θα έχουμε μια πολιτική κυβέρνηση, για τον τρόπο να διασφαλίσουμε την ασφάλεια εκεί», είπε.

«Αυτό δεν θα είναι εύκολο», είπε και «θα απαιτήσει πολλή δουλειά», όμως «πιστεύω πως είναι δυνατό», πρόσθεσε.

Η συμφωνία είναι «μια ευκαιρία» για το Ισραήλ να ενισχύσει τις σχέσεις του με χώρες της Μέσης Ανατολής, εκτίμησε εξάλλου ο Τζέι Ντι Βανς.

Είδε σε αυτήν «ένα απαραίτητο στοιχείο» προκειμένου να επεκταθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ, που εξομάλυναν τις σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και ορισμένες αραβικές χώρες το 2020. Αυτό μπορεί να επιτρέψει, όπως είπε, «μια δομή συμμαχίας στη Μέση Ανατολή που διαρκεί, που αντέχει και που επιτρέπει σε καλά άτομα αυτής της περιοχής του κόσμου να πάρουν τα πράγματα στα χέρια (τους)».

Ο Αμερικανός πρόεδρος φιλοδοξεί να επανεκκινήσει τις συμφωνίες του Αβραάμ, που επιτεύχθηκαν στη διάρκεια της πρώτης θητείας του ανάμεσα στο Ισραήλ, από τη μία πλευρά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο, από την άλλη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP 

