Τζέι Ντι Βανς: Σάλος με τη δήλωση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ ότι ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος «τελείωσε με διαπραγματεύσεις» - Real.gr

Στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής βρέθηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς μετά από άστοχες δηλώσεις σχετικά με την λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στο Meet the Press του MSNBC.

Συγκεκριμένα, ο Βανς ισχυρίστηκε πως «όλοι οι μεγάλοι πόλεμοι στην ιστορία, συμπεριλαμβανομένου και του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, τελείωσαν με κάποιου είδους διαπραγματεύσεις», προκαλώντας την οργή αλλά και τα σαρκαστικά σχόλια εκατοντάδων χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα.

Η δήλωση του Βανς:

JD Vance: If you go back to WW2 or every major conflict in human history, they all ended with some kind of negotiation. pic.twitter.com/1fuF0PF5sb — Clash Report (@clashreport) August 24, 2025

«Αν κοιτάξουμε τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κάθε μεγάλη σύγκρουση στην ιστορία, όλες κατέληξαν με κάποια μορφή διαπραγμάτευσης», είπε χαρακτηριστικά ο Βανς θέλοντας να εξηγήσει γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να μεσολαβήσει για διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η φράση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, καθώς χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας Χ έσπευσαν να διορθώσουν τον αντιπρόεδρο, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν «άσχετο» και «επικίνδυνα αμόρφωτο».

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν έληξε με διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμμάχων και Δυνάμεων του Άξονα, αλλά με την άνευ όρων συνθηκολόγηση της ναζιστικής Γερμανίας τον Μάιο του 1945 και της Ιαπωνίας τον Αύγουστο του ίδιου έτους, μετά τη ρίψη των δύο ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.