Τζέι Ντι Βανς: Ποιος είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ - Γιατί τον επέλεξε

Ακόμη κι αν ο αντίπαλός του, ο 81χρονος Τζο Μπάιντεν αντιμετωπίζει περισσότερα ερωτήματα για την ηλικία και τις νοητικές του ικανότητες από εκείνον, ο Τραμπ γνωρίζει ότι στα 78 του χρόνια δεν είναι νέος. Και σε περίπτωση αποχώρησης του Δημοκρατικού από την κούρσα προς όφελος, για παράδειγμα, της Κάμαλα Χάρις, η ηλικία του δισεκατομμυριούχου είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στο μικροσκόπιο.

Εξ ου και το ενδιαφέρον για τον 39χρονο Τζ. Ντ. Βανς ο οποίος ήρθε για να ρίξει τον μέσο όρο ηλικίας του διδύμου.

Αν εκλεγεί ο Τραμπ, ο Βανς -- ένας πρώην στρατιωτικός και επιτυχημένος συγγραφέας που προέρχεται από μια φτωχή οικογένεια των μεσοδυτικών πολιτειών των ΗΠΑ, τη λεγόμενη «ζώνη της σκουριάς», και έκανε καριέρα στη Σίλικον Βάλεϊ-- θα γίνει ο τρίτος νεότερος αντιπρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ. Θα φέρει έναν αέρα ανανέωσης στον Λευκό Οίκο.

Αν και στο παρελθόν έχει επικρίνει τον Τραμπ, ο Τζ. Ντ. Βανς έκανε στροφή 180° μοιρών και έγινε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του δισεκατομμυριούχου και της ιδεολογίας του MAGA “Make America Great Again”.

JD Vance, who called Trump “America’s Hitler” and a “cynical asshole,” and said that any American would have to be an “idiot” to vote for him, has been selected as Trump’s running mate.

