Τζέικομπ Μπλέικ: Πονάω 24 ώρες το 24ωρο -ΒΙΝΤΕΟ

«Τη ζωή σας και όχι μόνο τη ζωή σας, τα πόδια σας τα οποία χρειάζεστε για να κινείστε και να προχωράτε στη ζωή, όλα μπορούν να σας τα πάρουν έτσι», αναφέρει στο βίντεο –που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Σάββατο από τον δικηγόρο του Μπεν Κραμπ-- κάνοντας μια κίνηση με τα δάκτυλά του.

«Πονάω 24 ώρες το 24ωρο, δεν υπάρχει παρά ο πόνος», προσθέτει ο νεαρός Αφροαμερικανός.

«Πονάω όταν αναπνέω, πονάω όταν κοιμάμαι, πονάω όταν αλλάζω πλευρό, πονάω όταν τρώω», λέει στο βίντεο το οποίο έχει ήδη περισσότερα από 400.000 views YouTube.

«Σας παρακαλώ, σας λέω ότι πρέπει να αλλάξετε τις ζωές σας. Μπορούμε να είμαστε αλληλέγγυοι, να μαζέψουμε μερικά χρήματα, να κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα για τους ανθρώπους μας, διότι χάθηκε πολύς χρόνος», τονίζει.

Jacob Blake speaks after being shot in the back 7 times by Kenosha police pic.twitter.com/edtDb4qNTj