Τζέιμς Φόλεϊ: Εφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης των «Fifty Shades» και «House of Cards» - Real.gr

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός σκηνοθέτης James Foley, μετά από πολυετή αγώνα με τον καρκίνο στον εγκέφαλο.

Ο εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του σκηνοθέτη, προσθέτοντας ότι πέθανε ήσυχα στον ύπνο του.

Ο Φόλεϊ συνεργάστηκε με αστέρες όπως ο Σον Πεν, η Μαντόνα, ο Αλ Πατσίνο και η Χάλε Μπέρι, και ειδικεύτηκε σε ιστορίες που ξεχώριζαν για την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά τους και έμοιαζαν με φιλμ νουάρ.

Η καριέρα του χαρακτηρίστηκε από πολυμορφία, από τα μουσικά βίντεο με τη Μαντόνα μέχρι τα εμπορικά θρίλερ των multiplex και από τα ομιλητικά τηλεοπτικά δράματα μέχρι τα ερωτικά ρομάντζα.

Έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το ρομαντικό δράμα Reckless το 1984, στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι Aidan Quinn και Daryl Hannah.

Ήταν μια δύσκολη αρχή για την καριέρα του στη μεγάλη οθόνη, καθώς η ταινία έλαβε αρνητικές κριτικές και εξόργισε τον σεναριογράφο Chris Columbus, ο οποίος την αποκήρυξε.

Καλύτερες ήταν ωστόσο οι κριτικές για την επόμενη ταινία του, το αστυνομικό δράμα At Close Range, στο οποίο πρωταγωνίστησαν ο Sean Penn και ο Christopher Walken. Την ίδια χρονιά, άρχισε επίσης να συνεργάζεται με τη Madonna, η οποία εκείνη την εποχή ήταν παντρεμένη με τον Penn. Ο Foley ήταν ο κουμπάρος στο γάμο τους.

Σκηνοθέτησε τα βίντεο για τα Live to Tell, Papa Don’t Preach και True Blue, καθώς και την κωμωδία του 1987 Who’s That Girl, στην οποία πρωταγωνιστούσε η τραγουδίστρια μαζί με τον Griffin Dunne.

Το 1990 σκηνοθέτησε ένα επεισόδιο του Twin Peaks και στη συνέχεια, το 1992, σκηνοθέτησε το Glengarry Glen Ross, βασισμένο σε έργο του David Mamet, με πρωταγωνιστές τους Al Pacino, Jack Lemmon, Kevin Spacey, Alec Baldwin, Ed Harris και Alan Arkin. Η ταινία απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και χάρισε στον Pacino υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Το 2003 σκηνοθέτησε τις ταινίες Confidence με τον Dustin Hoffman και το 2007 το Perfect Stranger με τη Halle Berry και στη συνέχεια, το 2010, σκηνοθέτησε επεισόδια των σειρών House of Cards και Billions, καθώς και τις δύο συνέχειες της ταινίας Fifty Shades of Grey.

«Ειλικρινά, αν επιλέξεις τους σωστούς ανθρώπους και είναι καλοί ηθοποιοί, είναι εκπληκτικό το πόσο λίγα έχεις να κάνεις εκτός από το να μην ανακατεύεσαι», είχε δηλώσει ο Foley σεμνά για την καριέρα του σε συνέντευξή του το 2003.