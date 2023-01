Τζέιμς Κάμερον: Μπορώ να πω τις περισσότερες ιστορίες που θέλω μέσα από το «Avatar»

Στα 13 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία «Avatar» και έγινε η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, ο Κάμερον δημιούργησε τέσσερα σίκουελ και γύρισε πλήρως δύο από αυτά («Avatar: The Way of Water » και «Avatar 3»). Μέρη του «Avatar 4» έχουν επίσης γυριστεί. Εάν το franchise του Κάμερον πάει σύμφωνα με το σχέδιο, τα γυρίσματα από το «Avatar 4» θα ολοκληρωθούν σύντομα και το «Avatar 5» θα γυριστεί από την αρχή στο σύνολό του.