Τζέιμς Κόττακ: Πέθανε ο πρώην ντράμερ των θρυλικών Scorpions σε ηλικία 61 ετών - Βίντεο

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 61 ετών άφησε ο πρώην ντράμερ των Scorpions, Τζέιμς Κόττακ.

Η δυσάρεστη είδηση μεταδόθηκε από την ιστοσελίδα Metal Sludge και επιβεβαιώθηκε από αναρτήσεις συναδέλφων του. Ο Αμερικανός μουσικός έγινε μέλος των θρυλικών Scorpions το 1996 και αντικαταστάθηκε επισήμως το 2016 από τον Mikkey Dee.

Είχε ουσιαστικά βρεθεί εκτός συγκροτήματος προηγουμένως, μετά την επεισοδιακή σύλληψή του το 2014 στο Νπουμπάι.

Σε συνεντεύξεις που είχε δώσει τα τελευταία χρόνια, είχε αποδεχθεί ουσιαστικά ότι κατανάλωση αλκοόλ επηρέαζε αρνητικά την συμπεριφορά και απόδοσή του, χωρίς ωστόσο να αποδεχθεί ότι ήταν εξαρτημένος, ή ότι υπήρξε ποτέ εντελώς νηφάλιος.

Αναγνωρίσιμος για το δυναμικό παίξιμό του και την ενεργητικότητα επί σκηνής, ο Kottak αναδείχθηκε με τους Kingdom Come, συμμετέχοντας στο επιτυχημένο ντεμπούτο "Kingdom Come" του 1988 και το "In Your Face" του 1989.