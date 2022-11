Τζέιμς Μποντ: Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον το απόλυτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ

Ο ηθοποιός, ο οποίος θεωρείται το απόλυτο φαβορί, έχει συμμετάσχει στις ταινίες «Kick-Ass, Avengers: Age of Ultron», «Godzilla» και «Bullet Train».

Η πληροφορία για τον ηθοποιό ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την εφημερίδα The Scottish Sun:

«Ο Άαρον πήγε για δοκιμαστικό για να γίνει ο επόμενος Μποντ που θα βγει τον Σεπτέμβριο. Οι παραγωγοί και η Μπάρμπαρα, απλά τον λάτρεψαν» σημείωνε το δημοσίευσμα.

Aaron Taylor-Johnson is surprise frontrunner to become next James Bond https://t.co/r3D9avLlkM