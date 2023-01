Τζέρεμι Ρένερ: Οι τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του

Ο Ρένερ υπέστη «αμβλύ θωρακικό τραύμα και ορθοπεδικές κακώσεις» έπειτα από ατύχημα που είχε με το εκχιονιστικό του μηχάνημα. Τα τραύματά του είναι «εκτεταμένα», είπε στο CNN πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού.

Σύμφωνα με την δήλωση της δημάρχου Χίλαρι Σίβε στην ιστοσελίδα Reno Gazette Journal, ο ηθοποιός ο οποίος βρισκόταν σε ένα δρόμο κοντά στο σπίτι του, 25 λεπτά από το κέντρο του Ρίνο κατέβηκε από το εκχιονιστικό του μηχάνημα για να βοηθήσει ένα ακινητοποιημένο αυτοκίνητο όταν τον παρέσυρε το ίδιο το όχημα.

The moment #JeremyRenner was airlifted to hospital after running over his own leg with snow plough at his Lake Tahoe ranch: Doctor neighbour saved his life with a tourniquet after Marvel actor suffered 'serious blood loss' #JeremyRennerAccident#Trendingpic.twitter.com/VlpV7LK4LG