«Tζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι σχεδίαζαν τρεις γυναίκες - Πιθανοί στόχοι ένα μπαρ ή μια αίθουσα συναυλιών - Real.gr

«Tζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι σχεδίαζαν τρεις γυναίκες - Πιθανοί στόχοι ένα μπαρ ή μια αίθουσα συναυλιών
«Tζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι σχεδίαζαν τρεις γυναίκες – Πιθανοί στόχοι ένα μπαρ ή μια αίθουσα συναυλιών

16:24, 08/11/2025
«Tζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι σχεδίαζαν τρεις γυναίκες – Πιθανοί στόχοι ένα μπαρ ή μια αίθουσα συναυλιών

Τρεις νεαρές γυναίκες, ηλικίας περίπου 20 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν τον Οκτώβριο στο Παρίσι, κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τη γαλλική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία.

«Τρεις γυναίκες ύποπτες για αυτό το αδίκημα τέθηκαν υπό κράτηση», ανέφεραν κύκλοι της Εισαγγελίας διευκρινίζοντας ότι «ένα σχέδιο επίθεσης ματαιώθηκε το φθινόπωρο». Η εφημερίδα Le Parisien αναφέρει ότι μία από αυτές φέρεται να δημοσίευσε τζιχαντιστικό περιεχόμενο σε έναν λογαριασμό TikTok με 20.000 ακόλουθους και ενήργησε ως επικεφαλής.

Επισημαίνει επίσης ότι οι τρεις γυναίκες συζητούσαν σχέδια για βίαιες ενέργειες στο διαδίκτυο, αναφέροντας μια αίθουσα συναυλιών ή ένα μπαρ στο Παρίσι ως πιθανούς στόχους, και ότι προς τον σκοπό αυτό συναντήθηκαν στην Λυών.

