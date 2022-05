Τζιλ Μπάιντεν: Συναντήθηκε με Ουκρανούς πρόσφυγες-εθελοντές στη Σλοβακία

«Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, καταλάβαμε ότι πουθενά στην Ουκρανία δεν υπάρχει ασφάλεια», είπε στην Τζιλ Μπάιντεν η Βικτόρια Κούτοτσα, μια δασκάλα, η οποία έφυγε από την πόλη Ούζχοροντ, στη δυτική Ουκρανία, μαζί με την 7χρονη κόρη της.

Η σύζυγος του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ρώτησε από την πλευρά της πώς εκείνη εξηγεί τον πόλεμο στα παιδιά.

«Είναι πολύ δύσκολο να τον εξηγήσεις. Το μόνο που είπα είναι ότι υπάρχει ένας πόλεμος και δεν μπορώ να τον εξηγήσω, διότι δεν γνωρίζω καν τον εαυτό μου», απάντησε η Ουκρανή πρόσφυγας.

«Είναι παράλογο», της είπε η Μπάιντεν, προτού αγκαλιάσει τη μητέρα και το παιδί της.

This Mother’s Day, I wanted to be with Ukrainian mothers and their children.

Over the last few months, far too many Ukrainians have had to flee their homes – forcing them to leave behind their loved ones. pic.twitter.com/zjtMv5ey0B