Τζίμι Κάρτερ: Ομπάμα και Τραμπ... «έστησαν» πηγαδάκι στην κηδεία του - Η αντίδραση της Χάρις

Πριν αρχίσει η τελετή, οι κάμερες τούς συνέλαβαν να συνομιλούν και μάλιστα τον Μπαράκ Ομάμα να γελά με κάτι που του είπε ο εκλεγμένος πρόεδρος.

Trump and Obama continue their extended conversation pic.twitter.com/NWZLVn5xsy

Πώς αντέδρασε η Κάμαλα Χάρις στη ζωηρή συζήτηση Τραμπ-Ομπάμα

Ο Ομπάμα, ο οποίος καθόταν δίπλα στον Τραμπ, πέρασε την έναρξη της επίσημης κηδείας του Κάρτερ ψιθίρυζε στον εκλεγμένο πρόεδρο, ενώ η Μελάνια καθόταν κοντά του. Η Μισέλ Ομπάμα δεν παραβρέθηκε στην κηδεία.

Κάποια στιγμή, η Κάμαλα Χάρις, όπως γράφει η Daily Mail, η οποία καθόταν στη σειρά μπροστά από τον Ομπάμα και τον Τραμπ, γύρισε πίσω για να τους δει, στη συνέχεια ξανακοίταξε μπροστά και άφησε έναν βαθύ αναστεναγμό.

Οι πρώην πρόεδροι ήταν όλοι μαζί σε μια ιδιωτική αίθουσα πριν από την είσοδό τους στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσιγκτον. Χαιρέτησαν επίσης τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν κατά την άφιξή τους, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Πριν από την κηδεία, ο Τραμπ είχε επίσης μια φιλική στιγμή με τον Μάικ Πενς, τον πρώην αντιπρόεδρό του.

Kamala’s face says it all—watching Obama talk to Trump has her absolutely fuming. ??

pic.twitter.com/WAjlEPuqY8