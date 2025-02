Τζιν Χάκμαν: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του πριν βρεθούν νεκροί στο σπίτι τους - Real.gr

Ο δημοφιλής ηθοποιός του Χόλιγουντ, Τζιν Χάκμαν, και η σύζυγός του, Μπέτσι Αρακάουα, βρέθηκαν νεκροί το απόγευμα της Τετάρτης στην κατοικία τους στη Σάντα Φε, την πρωτεύουσα του Νέου Μεξικού.

Το ζευγάρι, που ήταν παντρεμένο από το 1991, εντοπίστηκε νεκρό μαζί με τον σκύλο του. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν τον Απρίλιο του περασμένου έτους στο Μεξικό, περπατώντας με αθλητική εμφάνιση. Συγκεκριμένα, ο Χάκμαν απαθανατίστηκε να βγαίνει από ένα κατάστημα, φορώντας αθλητική φόρμα, καρό πουκάμισο, γκρι ζακέτα και μαύρα αθλητικά παπούτσια, κρατώντας έναν καφέ και μια μηλόπιτα. Έναν μήνα νωρίτερα, εθεάθη με τα ίδια σχεδόν ρούχα, φανερά εξαντλημένος – εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας του – να στηρίζεται στη σύζυγό του Μπέτσι, καθώς είχαν πάει να απολαύσουν ένα γεύμα στο εστιατόριο Pappadeaux’s στη Σάντα Φε. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που το ζευγάρι εμφανιζόταν μαζί δημόσια εδώ και δύο δεκαετίες.

Reclusive Gene Hackman, 94, and wife Betsy Arakawa, 62, spotted in first public outing together in decades https://t.co/BQeQX2eo2c pic.twitter.com/c3lhKD5glB

— New York Post (@nypost) March 29, 2024