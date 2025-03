Τζιν Χάκμαν: Το τραγικό τέλος του ηθοποιού - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση - Real.gr

Ο Τζιν Χάκμαν υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του Χόλιγουντ, με δύο Όσκαρ και στενούς δεσμούς με τον Κλιντ Ίστγουντ και τον Μόργκαν Φρίμαν. Στη διάρκεια της καριέρας του, ανέλαβε ρόλους που άφησαν εποχή.

Ωστόσο, το τέλος του ήταν τραγικό. Ο 95χρονος ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Σάντα Φε, μία εβδομάδα μετά τον θάνατο της συζύγου του, Μπέτσι Αρακάουα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Χάκμαν κατέληξε από καρδιολογικά προβλήματα γύρω στις 18 Φεβρουαρίου, ενώ η σύζυγός του, 65 ετών, είχε χάσει τη ζωή της στις 11 Φεβρουαρίου λόγω πνευμονικού συνδρόμου που προκαλείται από τον ιό Χανταϊό.

Εκτιμάται ότι ο Χάκμαν παρέμεινε μόνος στην τεράστια έπαυλή του για αρκετές ημέρες, χωρίς τροφή ή φροντίδα. Η Μπέτσι Αρακάουα ήταν στο πλευρό του για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, φροντίζοντάς τον, ειδικά τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Με την υγεία του ήδη επιβαρυμένη, ενδέχεται να μην ήταν σε θέση να κατανοήσει πλήρως την κατάσταση ή να αντιδράσει. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως το στομάχι του ήταν άδειο τη στιγμή του θανάτου του.

Ο Χάκμαν βρέθηκε σε ένα δωμάτιο δίπλα στην κουζίνα, με το μπαστούνι και τα γυαλιά του κοντά του, γεγονός που υποδηλώνει ότι ίσως προσπάθησε να κινηθεί πριν η καρδιά του τον προδώσει. Η τελευταία καταγεγραμμένη δραστηριότητα του βηματοδότη του τοποθετεί τον θάνατό του στις 18 Φεβρουαρίου.

Οι σοροί του Χάκμαν και της συζύγου του εντοπίστηκαν την Τετάρτη σε διαφορετικά δωμάτια της οικίας τους. Η επικεφαλής ιατροδικαστής της πολιτείας, Χέδερ Τζάρελ, επιβεβαίωσε ότι ο ηθοποιός υπέστη μοιραία καρδιακή ανακοπή, ενώ η σύζυγός του υπέκυψε σε λοίμωξη από ιό που μεταδίδεται από τρωκτικά.

Η νόσος του Χάκμαν ήταν επιβαρυμένη από προχωρημένη Αλτσχάιμερ, ενώ η καρδιακή του κατάσταση είχε ήδη παρουσιάσει επιπλοκές από παλαιότερα επεισόδια. Σύμφωνα με τις αρχές, η Αρακάουα πιθανότατα εμφάνισε αρχικά συμπτώματα γρίπης, τα οποία όμως επιδεινώθηκαν ραγδαία. Αν και ο ακριβής χρόνος θανάτου του Χάκμαν δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, θεωρείται ότι επήλθε περίπου μία εβδομάδα μετά την απώλεια της συντρόφου του.

